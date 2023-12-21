Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС.

Служба внешней разведки Украины по результатам проверки главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Романа Игнатова сообщила в ВККС, что его российский паспорт является действительным. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Проверка проводилась относительно наличия у Игнатова другого гражданства, кроме украинского, в частности гражданства рф.

"Да, паспорт таки есть", - отметил собеседник агентства.

По результатам проверки было выявлено лицо, чьи данные полностью совпадают с данными Игнатова (в частности, ФИО, дата и место рождения). Был проверен номер российского паспорта этого лица, и он не значится в списках недействительных паспортов граждан рф. То есть, фактически, это означает, что паспорт до сих пор является действующим.

В то же время, как отметили в разведке, в связи с разрывом дипломатических отношений с рф пока Украина не может получить копии документов.

Напомним

Информация о наличии российского гражданства у главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Романа Игнатова начала распространяться в июне 2023 года, после назначения его главой ВККС. При этом Роман Игнатов прошел проверку Конкурсной комиссией по отбору ВККС.

Сам Игнатов категорически отрицал, что у него есть российский паспорт. Кроме того, Игнатов напомнил, что в ноябре 2014 года он попал в плен боевиков в Луганске (сам Игнатов родом из Луганска). По его словам, был освобожден благодаря вмешательству местной жительницы, которую просила об освобождении его жена и которая знала "определенных лиц, возглавивших так называемую "лнр", потому что в мирные времена лечила их".