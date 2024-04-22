Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя

26-летний военнослужащий, которого подозревают в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области, совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя. Сторона обвинения заявляет, что именно он выполнил основные действия в данном уголовном правонарушении, передает корреспондент УНН.

Так, Винницкий городской суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения 26-летнему военнослужащему.

Подозреваемый, который в настоящее время находится в зале суда ... умышленно нанес телесные повреждения различной категории сложности одному из полицейских. В дальнейшем продолжая свою уголовно-противоправную деятельность непосредственно осознавая характер своих действий жестоко по личным мотивам совершил из табельного огнестрельного оружия не менее четырех выстрелов в полицейского, который стал на защиту своего собрата - рассказал прокурор.

По словам прокурора, сторона обвинения хочет обратить внимание, что данное уголовное правонарушение было совершено непосредственно подозреваемым, который выполнил основные действия в данном уголовном правонарушении с целью сокрытия другого уголовного преступления ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет).

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Прокуратура настаивала на применении содержания под стражей без возможности внесения залога к двум военнослужащим.

Контекст

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.

ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля.