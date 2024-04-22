Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя
У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ
Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин
Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове
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Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке
В Харькове очень громко: раздаются взрывы
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя
26-летний военнослужащий, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство полицейских в Винницкой области, совершил по меньшей мере 4 выстрела в правоохранителя.
У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ
Шансы кадыров победить тяжелую болезнь минимальны, в кремле уже готовят для него замену.
Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин
Украина и Южная Корея подписали рамочное соглашение, которое позволит Украине получить до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи на реализацию приоритетных проектов в 2024-2029 годах.
Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российская армия обстреляла инфраструктурный объект в Харькове, в городе слышали взрывы.
Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия
Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, производство оружия в Украине и планы по защите гражданской инфраструктуры от возможных российских атак.
Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в понедельник, хотя и остались выше 86 долларов за баррель, поскольку трейдеры переориентировались на инфляционные опасения, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, что не повлияло на фактические поставки нефти.
В Харькове очень громко: раздаются взрывы
В Харькове прогремели взрывы, мэр и полиция подтвердили факт взрывов и призвали жителей города укрыться в укрытиях и не делиться информацией, которая может помочь врагу.
Омбудсман призвал не озвучивать данные военнопленных на митингах и в соцсетях
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предостерегает от публичного распространения персональных данных военнопленных и гражданских лиц, которых удерживает россия, поскольку российские спецслужбы активно ищут такую информацию, чтобы ухудшить их условия содержания.
Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 52-летнего военнослужащего
Суд арестовал 52-летнего военнослужащего за расстрел полицейских в Винницкой области.
Украина восстановила более 500 медучреждений, которые разрушили войска рф - Минздрав
За два года после полномасштабного вторжения россии Украина восстановила 513 медицинских учреждений из 1 581 поврежденных и 210 полностью разрушенных, несмотря на постоянные бомбардировки и атаки со стороны рф.