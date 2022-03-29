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Рашистские террористы проводят тотальные обыски в домах пригорода Херсона - омбудсмен

Киев • УНН

 • 110991 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Во вторник утром вооруженные группы россиян начали обыскивать домохозяйства в поселке Камышаны со стороны Шуменского микрорайона города. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой.

Рашистские террористы проводят тотальные обыски в домах пригорода Херсона - омбудсмен

Цитата

"Оккупанты ходят по домам и проверяют документы, осматривают все помещения и ищут охотников и оружие. Жителям угрожают расправами. В некоторых дворах, где хозяева отсутствуют, рашисты взламывают ворота и похищают машины", - говорится в сообщении.

Детали

Террор мирных жителей это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и римским уставом Международного уголовного суда, а также нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, отметила омбудсмен.

"Призываю международное сообщество применить все средства санкционного давления на государство-террориста РФ для прекращения военного вторжения в Украину и освобождения всех украинских городов и поселков", - отметила Денисова.

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