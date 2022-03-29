Рашистські терористи проводять тотальні обшуки у будинках передмістя Херсона - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У вівторок зранку озброєні групи росіян почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону міста. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення омбудсмена Людмили Денісової.
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"Окупанти ходять по оселям і перевіряють документи, оглядають всі приміщення, шукають мисливців і зброю. Жителям погрожують розправами. У деяких дворах, де господарі відсутні, рашисти зламують ворота і викрадають автівки", - йдеться в повідомленні.
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Терор мирних жителів це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, зазначила омбудсмен.
"Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі засоби санкційного тиску на державу-терориста РФ для припинення військового вторгнення в Україну та звільнення всіх українських міст і селищ", - зауважила Денісова.