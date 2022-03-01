Рашисты подвергаются значительному облучению в Чернобыльской зоне отчуждения - МВД

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"Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к плачевному самоубийству", - говорится в сообщении.

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Рашисты захватили Чернобыльскую атомную станцию 24 февраля. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения.

Как сообщалось, одной из причин этого могла быть радиационная пыль, что поднималась вследствие прохода техники и личного состава армии РФ вдоль отдельных участков зоны отчуждения, где есть очаги повышенного уровня радиации.