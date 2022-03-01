Рашисты подвергаются значительному облучению в Чернобыльской зоне отчуждения - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики терпят значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний. Об этом УНН информирует со ссылкой на МВД.
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"Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к плачевному самоубийству", - говорится в сообщении.
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Рашисты захватили Чернобыльскую атомную станцию 24 февраля. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения.
Как сообщалось, одной из причин этого могла быть радиационная пыль, что поднималась вследствие прохода техники и личного состава армии РФ вдоль отдельных участков зоны отчуждения, где есть очаги повышенного уровня радиации.