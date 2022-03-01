Рашисти зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні відчуження - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Знаходячись у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки під час роботи на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань. Про це УНН інформує з посиланням на МВС.
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"Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Рашисти захопили Чорнобильську атомну станцію 24 лютого. Війська РФ просувалися до об'єкту через зону відчуження, де пізніше, вздовж імовірних напрямків їхнього просування був зафіксований підвищений рівень радіаційного забруднення.
Як повідомлялося, однією з причин цього міг бути радіаційний пил, що піднімався внаслідок проходу техніки та особового складу армії РФ вздовж окремих ділянок зони відчуження, де є осередки підвищеного рівня радіації.