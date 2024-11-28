Ракетный удар рф по Харькову: повреждено предприятие и окна многоэтажки
Киев • УНН
В результате ракетного удара в Харькове повреждено предприятие и окна многоэтажки. В Чугуевском районе от атаки FPV дрона погибли два человека, еще трое пострадали.
В Харькове в результате утренней ракетной атаки армии рф повреждения получили предприятие и окна многоэтажного дома, рассказал в четверг глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и повреждено остекление окон жилого многоэтажного дома
За прошедшие сутки, со слов главе ОВА фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 16: 30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, С. Белый колодец, неподалеку в поле. Произошло попадание FPV дрона в трактор Т-150.в результате попадания пострадали три мужчины 39,44,61 лет и два мужчины 38, 42 лет погибли.
- 14: 00 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Упал FPV дрон с запалом, не сдетонировал.
- 13:45 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате сброса с дрона боеприпасы, поврежден автомобиль.
- 10: 40 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела FPV повреждены два частных дома.
Дополнение
Сегодня, 28 ноября, под массированным ударом врага, снова находилась энергетика. Атаки на энергообъекты происходили по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК" Укрэнерго " срочно ввел экстренные отключения электроэнергиий.
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