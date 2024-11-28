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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар рф по Харькову: повреждено предприятие и окна многоэтажки

Ракетный удар рф по Харькову: повреждено предприятие и окна многоэтажки

Киев  •  УНН

 • 3829 просмотра

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В результате ракетного удара в Харькове повреждено предприятие и окна многоэтажки. В Чугуевском районе от атаки FPV дрона погибли два человека, еще трое пострадали.

В Харькове в результате утренней ракетной атаки армии рф повреждения получили предприятие и окна многоэтажного дома, рассказал в четверг глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и повреждено остекление окон жилого многоэтажного дома

- написал Синегубов.

За прошедшие сутки, со слов главе ОВА фиксировались такие вражеские обстрелы: 

  • 16: 30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, С. Белый колодец, неподалеку в поле. Произошло попадание FPV дрона в трактор Т-150.в результате попадания пострадали три мужчины 39,44,61 лет и два мужчины 38, 42 лет погибли. 
  • 14: 00 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Упал FPV дрон с запалом, не сдетонировал.
  •  13:45 Купянский р-н, Купянская ТГ,  г. Купянск. В результате  сброса с дрона боеприпасы, поврежден автомобиль.
  • 10: 40 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела FPV повреждены два частных дома.

Дополнение

Сегодня, 28 ноября, под массированным ударом врага, снова находилась  энергетика. Атаки на энергообъекты происходили по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК" Укрэнерго " срочно ввел экстренные отключения электроэнергиий.  

Находитесь в укрытиях к отбою и следите за актуальной информацией на сайте УН

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков