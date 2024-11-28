Ракетный удар рф по Харькову: повреждено предприятие и окна многоэтажки

В Харькове в результате утренней ракетной атаки армии рф повреждения получили предприятие и окна многоэтажного дома, рассказал в четверг глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и повреждено остекление окон жилого многоэтажного дома - написал Синегубов.

За прошедшие сутки, со слов главе ОВА фиксировались такие вражеские обстрелы:

16: 30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, С. Белый колодец, неподалеку в поле. Произошло попадание FPV дрона в трактор Т-150.в результате попадания пострадали три мужчины 39,44,61 лет и два мужчины 38, 42 лет погибли.

14: 00 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Упал FPV дрон с запалом, не сдетонировал.

13:45 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате сброса с дрона боеприпасы, поврежден автомобиль.

10: 40 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела FPV повреждены два частных дома.

Дополнение

Сегодня, 28 ноября, под массированным ударом врага, снова находилась энергетика. Атаки на энергообъекты происходили по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК" Укрэнерго " срочно ввел экстренные отключения электроэнергиий.

Находитесь в укрытиях к отбою и следите за актуальной информацией на сайте УН.