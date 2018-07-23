Советник мэра Днепра Мерило попала в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Советник мэра Днепра Яника Мерило попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом советник городского головы Днепра Бориса Филатова написала в сети Facebook, передает УНН.
"Слава Богу мой ангел-хранитель не отдыхает даже после джаза. Первое мое в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, водитель, которого подозревают в совершении ДТП в Голосеевском районе Киева, в результате которого погибли два человека, взят под стражу без права на залог.
Напомним, вчера, 22 июля, около 17:45 в городе Стрый на объездной дороге водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" вне пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2011 рождения.