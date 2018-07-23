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Радник мера Дніпра Мерило потрапила у ДТП

Радник мера Дніпра Мерило потрапила у ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Радник міського голови Дніпра Яника Мерило попала у дорожньо-транспортну пригоду. Про це радник міського голови Дніпра Бориса Філатова написала в мережі Facebook, передає УНН.

“Слава Богу мій ангел-охоронець не відпочиває навіть після джазу. Перше моє в житті ДТП (я сьогодні не за кермом, була в таксі). Величезна фура врізалася коли стояли на розвороті. Багажника більше немає. Всі живі і здорові”, — йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНН, водія, якого підозрюють у вчинені ДТП у Голосіївському районі Києва, внаслідок якої загинуло двоє людей, взято під варту без права на заставу.

Нагадаємо, учора, 22 липня, близько 17:45 у місті Стрий на об’їзній дорозі водій автомобіля “Фольксваген Транспортер” за межами пішохідного переходу наїхав на дівчинку 2011 року народження.

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