Радикал Рыбалка сдает в аренду офис собственной партии за 1,7 млн грн - расследование

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В 2017 году и за I квартал 2018 года компания "Наутилус-Инвест 2006" получила 1,7 млн грн бюджетных средств за сдачу в аренду офисных помещений Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом говорится в журналистском расследовании "Слово и Дело", передает УНН.

В частности сообщается, что центральный офис партии находится по адресу: Киев, Кловский спуск, 7-а.

“Часть помещений является собственностью лидера партии Олега Ляшко, и он не берет денег у государства за сдачу в аренду”, — говорится в расследовании.

Однако, по данным журналистов, за два месяца до начала государственного финансирования РПЛ начала арендовать дополнительные квадратные метры в этом же здании в частной компании “Наутилус-Инвест 2006”.

“Так, в 2017 году и за первый квартал 2018 года компания „Наутилус-Инвест 2006“ получила средства из государственного бюджета на сумму 1,7 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Журналисты выяснили, что владельцем “Наутилус-Инвест 2006” является оффшорная кипрская фирма OGMALIS TRADING LIMITED. Фирма зарегистрирована в помещении с конечным бенефициарным владельцем сети торговых марок нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки, рассказывают журналисты.

“Так за счет сдачи офиса в аренду народный депутат добавляет к своей официальной зарплате больше 100 тыс. гривен в месяц”, — говорится в сообщении.

Как писал “Главком”, на сегодня правопреемником ООО “Наутилус-инвест 2006” является компания — ООО “Омар”, также связанная с Рыбалкой. У нее политик арендует свой Mercedes-Benz.

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