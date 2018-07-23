Радикал Рыбалка сдает в аренду офис собственной партии за 1,7 млн грн - расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В 2017 году и за I квартал 2018 года компания "Наутилус-Инвест 2006" получила 1,7 млн грн бюджетных средств за сдачу в аренду офисных помещений Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом говорится в журналистском расследовании "Слово и Дело", передает УНН.
В частности сообщается, что центральный офис партии находится по адресу: Киев, Кловский спуск, 7-а.
“Часть помещений является собственностью лидера партии Олега Ляшко, и он не берет денег у государства за сдачу в аренду”, — говорится в расследовании.
Однако, по данным журналистов, за два месяца до начала государственного финансирования РПЛ начала арендовать дополнительные квадратные метры в этом же здании в частной компании “Наутилус-Инвест 2006”.
“Так, в 2017 году и за первый квартал 2018 года компания „Наутилус-Инвест 2006“ получила средства из государственного бюджета на сумму 1,7 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Журналисты выяснили, что владельцем “Наутилус-Инвест 2006” является оффшорная кипрская фирма OGMALIS TRADING LIMITED. Фирма зарегистрирована в помещении с конечным бенефициарным владельцем сети торговых марок нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки, рассказывают журналисты.
“Так за счет сдачи офиса в аренду народный депутат добавляет к своей официальной зарплате больше 100 тыс. гривен в месяц”, — говорится в сообщении.
Как писал “Главком”, на сегодня правопреемником ООО “Наутилус-инвест 2006” является компания — ООО “Омар”, также связанная с Рыбалкой. У нее политик арендует свой Mercedes-Benz.