Радикал Рибалка здає в оренду офіс власній партії за 1,7 млн грн - розслідування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У 2017 році та за І квартал 2018 року компанія “Наутілус-Інвест 2006” отримала 1,7 млн грн бюджетних коштів за здачу в оренду офісних приміщень Радикальній партії Олега Ляшка. Про це йдеться у журналістському розслідуванні “Слово і Діло”, передає УНН.

Зокрема повідомляється, що центральний офіс партії знаходиться за адресою: місто Київ, Кловський узвіз, 7-а.

“Частина приміщень є власністю лідера партії Олега Ляшка, і він не бере грошей у держави за здачу в оренду”, — йдеться у розслідуванні.

Проте, за даними журналістів, за два місяці до початку державного фінансування РПЛ почала орендувати додаткові квадратні метри у цій же будівлі у приватної компанії “Наутілус-Інвест 2006”.

“Так, у 2017 році та за перший квартал 2018-го компанія „Наутілус-Інвест 2006“ отримала кошти із державного бюджету на суму 1,7 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти дослідили, що власником “Наутілус-Інвест 2006” є офшорна кіпрська фірма OGMALIS TRADING LIMITED. Фірма зареєстрована в одному приміщенні із кінцевим бенефіціарним власником мережі торгівельних марок нардепа від РПЛ Сергія Рибалки, розповідають журналісти.

“Так за рахунок здачі офісу в оренду народний депутат додає до своєї офіційної зарплати більше 100 тисяч гривень на місяць”, — йдеться у повідомленні.

Як писав “Главком”, на сьогодні правонаступником ТОВ “Наутілус-інвест 2006” є компанія — ТОВ “ОМАРА”, що також пов’язана із Рибалкою. У неї політик орендує свій Mercedes-Benz.

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