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Собвез ООН отклонил российскую резолюцию о гуманитарной помощи Сирии

Собвез ООН отклонил российскую резолюцию о гуманитарной помощи Сирии

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Совет Безопасности не принял предложенный Россией проект резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию через один пропускной пункт на границе с Турцией, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Против резолюции проголосовали семь стран, четыре поддержали документ, еще четыре воздержались. Таким образом, документ не принят”, — сказал постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген в качестве председателя Совета Безопасности в июле.

Как стало известно ТАСС, за предложенный РФ текст проголосовали Россия, Китай, Вьетнам и Южная Африка. Воздержались Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис. Против проголосовали Великобритания, США, Франция, Бельгия, Германия, Доминиканская Республика и Эстония.

Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением коронавируса. Российское предложение заключалось в продлении механизма доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы Сирии на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП “Баб-эль-Хава” (на границе с Турцией). 7 июля Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН два пропускных пункта.

Действие механизма истекает 11 июля, таким образом, у Совета остается 48 часов, чтобы выработать компромиссный вариант его продления.

Во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, так как ситуация в арабской республике за шесть лет его действия изменилась. Теперь больше районов страны находится под контролем Дамаска, следовательно, помощь туда может доставляться по договоренности с сирийским правительством.

Ранее, Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием — “в ответ на политику США”.

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