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Китай повідомив ООН про приєднання до договору про торгівлю зброєю - "у відповідь на політику США"

Китай повідомив ООН про приєднання до договору про торгівлю зброєю - "у відповідь на політику США"

Київ • УНН

 • 12602 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь передав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу Документ про приєднання КНР до Міжнародного договору про торгівлю зброєю (МДТО). Про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні постійного представництва Китаю, зазначає УНН.

“6 липня посол Чжан Цзюнь передав документ про приєднання КНР до договору про торгівлю зброєю генсеку ООН Антоніу Гутеррішу”, — відзначили в дипмісії. Там уточнили, що договір набуде чинності в Китаї через 90 днів після передачі Документа про приєднання.

У своїй заяві Чжан Цзюнь вказав на те, що таке рішення Китай протиставляє політиці США. “Одна країна вийшла з міжнародних договорів про контроль над озброєннями, а також з міжнародних угод і організацій, пішла від виконання міжнародних зобов’язань, зробила односторонні кроки, що ображають інших країн”, — зазначив він. Посол підкреслив, що “односторонній підхід став джерелом проблем в світі”. У зв’язку з цим він звернув увагу на те, що “приєднання до МДТЗ — це черговий важливий крок в руслі активної участі Китаю в глобальному контролі над торгівлею зброєю для забезпечення міжнародної та регіональної безпеки”.

Довідка: Договір про торгівлю зброєю поширюється на бойові танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи великого калібру, бойові літаки, бойові вертольоти, військові кораблі, ракети і ракетні пускові установки, стрілецьку зброю і легкі озброєння.

У квітні 2013 року на пленарному засіданні Генасамблеї ООН відбулося голосування за проектом резолюції, що схвалює текст договору і відкриває документ для підписання з 3 червня 2013 року. Резолюція була прийнята 154 голосами (в тому числі і Україна), 23 держави, включаючи Росію, Китай та Індію, утрималися. Іран, КНДР і Сирія проголосували проти.

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