Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием - "в ответ на политику США"

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Киев  •  УНН

 • 12600 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении постпредства Китая, отмечает УНН.

“6 июля посол Чжан Цзюнь передал документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием генсеку ООН Антониу Гутерришу”, — отметили в дипмиссии. Там уточнили, что договор вступит в силу в Китае через 90 дней после передачи Документа о присоединении.

В своем заявлении Чжан Цзюнь указал на то, что такое решение Китай противопоставляет политике США. “Одна страна вышла из международных договоров о контроле над вооружениями, а также из международных соглашений и организаций, ушла от выполнения международных обязательств, предприняла односторонние шаги, оскорбляющие другие страны”, — отметил он. Посол подчеркнул, что “односторонний подход стал источником проблем в мире”. В связи с этим он обратил внимание на то, что “присоединение к МДТО — это очередной важный шаг в русле активного участия Китая в глобальном контроле над торговлей оружием для обеспечения международной и региональной безопасности”.

Справка: Договор о торговле оружием распространяется на боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

В апреле 2013 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН состоялось голосование по проекту резолюции, одобряющей текст договора и открывающей документ для подписания с 3 июня 2013 года. Резолюция была принята 154 голосами (в том числе и Украина), 23 государства, включая Россию, Китай и Индию, воздержались. Иран, КНДР и Сирия проголосовали против.

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