ВР утвердила календарный план девятой сессии

Согласно документа, девятая сессия стартует 4 сентября, завершается 18 января. Во время девятой сессии планируется проведение 9 пленарных недель. Работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 7 недель. Работы народных депутатов Украины с избирателями - 5 недель. Проведения "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 9 часов.



Напомним, Верховная Рада не смогла уволить членов ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.