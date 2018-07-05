ВР затвердила календарний план дев'ятої сесії

Згідно з документом, дев'ята сесія стартує 4 вересня, завершується 18 січня. Під час дев'ятої сесії планується проведення 9 пленарних тижнів. Роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах - 7 тижнів. Роботи народних депутатів України з виборцями - 5 тижнів. Проведення "години запитань до уряду" у Верховній Раді України - 9 годин.



Нагадаємо, Верховна Рада не змогла звільнити членів ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.