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ВР затвердила календарний план дев'ятої сесії

ВР затвердила календарний план дев'ятої сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Верховна Рада затвердила календарний план дев'ятої сесії. Відповідний проект постанови підтримали 257 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Згідно з документом, дев'ята сесія стартує 4 вересня, завершується 18 січня. Під час дев'ятої сесії планується проведення 9 пленарних тижнів. Роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах - 7 тижнів. Роботи народних депутатів України з виборцями - 5 тижнів. Проведення "години запитань до уряду" у Верховній Раді України - 9 годин.

Нагадаємо, Верховна Рада не змогла звільнити членів ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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