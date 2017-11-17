Рада закрылась до 5 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первый вице-спикер Ирина Геращенко закрыла утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
На сегодняшнем заседании парламентарии традиционно не приняли никакого решения.
Парламентарии продолжат работу в пленарном режиме 5 декабря.
Напомним, Верховная Рада планирует ограничить право использования транспортных средств должникам по уплате алиментов. Парламентарии 236 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.