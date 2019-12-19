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Рада отсрочила увеличенные штрафы относительно "евроблях"

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об изменениях в Таможенном кодексе, в частности, урегулирования таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, а именно отсрочила увеличенные штрафы относительно "евроблях" до 31 декабря 2019 года включительно. Соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2288 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481 предусматривает создание предпосылок для комплексного урегулирования вопроса таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.

Таким образом, приостанавливаются штрафные санкции, связанные с растаможкой таких автомобилей в соответствии с вышеуказанными статьями, до 31 декабря 2019 года включительно.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечение соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

Целью принятия закона является установление временно, до 31 декабря 2019 года включительно, максимального размера санкций за правонарушения, предусмотренные частями четвертой - шестой статьи 470 и четвертой - шестой статьи 481 ТКУ, который существовал до введения новых санкций (штраф в размере 500 и 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно), с возможностью ретроспективного применения этой нормы к правонарушениям, совершенным с 22 августа 2019 года до 31 декабря 2019 года включительно.

Напомним, 29 октября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, поданный народным депутатом от фракции "Слуга народа" Алексеем Ковалевым, о растаможивании авто на еврономерах под №2342.

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