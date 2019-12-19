Рада отсрочила увеличенные штрафы относительно "евроблях"

Законопроект №2288 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481 предусматривает создание предпосылок для комплексного урегулирования вопроса таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.

Таким образом, приостанавливаются штрафные санкции, связанные с растаможкой таких автомобилей в соответствии с вышеуказанными статьями, до 31 декабря 2019 года включительно.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечение соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

Целью принятия закона является установление временно, до 31 декабря 2019 года включительно, максимального размера санкций за правонарушения, предусмотренные частями четвертой - шестой статьи 470 и четвертой - шестой статьи 481 ТКУ, который существовал до введения новых санкций (штраф в размере 500 и 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно), с возможностью ретроспективного применения этой нормы к правонарушениям, совершенным с 22 августа 2019 года до 31 декабря 2019 года включительно.

Напомним, 29 октября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, поданный народным депутатом от фракции "Слуга народа" Алексеем Ковалевым, о растаможивании авто на еврономерах под №2342.