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Рада відтермінувала посилені штрафи щодо "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект щодо змін у Митному кодексі, зокрема, врегулювання митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, а саме відтермінувала збільшені штрафи щодо "євроблях" до 31 грудня 2019 року включно. Відповідне рішення підтримали 285 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №2288 про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481 передбачає створення передумов для комплексного врегулювання питання митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні.

Таким чином, призупиняються штрафні санкції, пов'язані з розмитненням таких авто, відповідно до вищезазначених статей, до 31 грудня 2019 року включно.

Окрім того, законопроект має на меті забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при вирішенні зазначеного питання.

Метою ухвалення закону є встановлення тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, максимального розміру санкцій за правопорушення, передбачені частинами четвертою – шостою статті 470 та четвертою – шостою статті 481 МКУ, який існував до запровадження нових санкцій (штраф у розмірі 500 та 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно), з можливістю ретроспективного застосування цієї норми до правопорушень, вчинених з 22 серпня 2019 року до 31 грудня 2019 року включно.

Нагадаємо, 29 жовтня у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, поданий народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олексієм Ковальовим, про розмитнення авто на єврономерах під №2342.

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