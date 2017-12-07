Рада приняла закон о противодействии домашнему насилию

Согласно Закону, "домашнее насилие - деяния (действия или бездействие) физического, сексуального, психологического или экономического насилия, совершаемые в семье или в пределах места жительства или между родственниками, или между бывшим или нынешним супругами или между другими лицами, совместно проживающих (проживавших) одной семьей, но не находятся (не состояли) в родственных отношениях или в браке между собой, независимо от того, проживает (проживала) лицо, совершившее домашнее насилие, в том же месте, что и пострадавшее лицо, а также угрозы учи ения таких деяний.

Предполагается создание колл-центра по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей. Он образуется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, относится к сфере его управления и действует на основе положения, утвержденного этим органом определяется круг лиц на которые распространяется действие закона.

Закон определяет специальные меры по противодействию домашнему насилию. К ним относятся:

1) срочное запрещающее предписание относительно обидчика;

2) ограничительное предписание относительно обидчика;

3) постановка на профилактический учет обидчика и проведения с ним профилактической работы;

4) направление обидчика на прохождение программы для обидчиков.

Также предполагается, что совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишения жилья, пищи, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а равно невыполнение срочного запретного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания в случае его вынесения, - влекут за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.

Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила сажать на два года за домашнее насилие.