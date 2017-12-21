Рада приняла закон об аудиторской деятельности

Законопроект предусматривает, что аудиторская деятельность — независимая профессиональная деятельность аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, зарегистрированных в Реестре аудиторов и субъектов аудиторской деятельности. Устанавливается, что при производстве аудиторской деятельности применяются международные стандарты.

Также предполагается общественный надзор за аудиторской деятельностью. Устанавливается, что орган общественного надзора за аудиторской деятельностью состоит из Совета надзора за аудиторской деятельностью и Инспекции по обеспечению качества.

Устанавливается, что аудитором может быть признано физическое лицо, у которого есть высшее образование, и которое подтвердило высокий уровень теоретических знаний и профессиональной компетентности путем успешной сдачи соответствующих экзаменов, прошло практическую подготовку по производству аудиторской деятельности. Определяется порядок аттестации аудиторов, которую проводит соответствующая комиссия.

Определяется особый порядок проверки предприятий, представляющих общественный интерес. Запрещается предоставление услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности предприятию, представляющей общественный интерес, если общая сумма вознаграждения, полученная от этого предприятия, ежегодно превышает 15 процентов общей суммы чистого дохода от предоставления услуг таким субъектом аудиторской деятельности в течение пяти лет подряд.

Напомним, 16 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении закон об аудиторской деятельности.