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Рада ухвалила закон про аудиторську діяльність

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила закон про аудиторську діяльність

Законопроект передбачає, що аудиторська діяльність — незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Встановлюється, що при провадженні аудиторської діяльності застосовуються міжнародні стандарти.

Також передбачається суспільний нагляд за аудиторською діяльністю. Встановлюється, що орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості.

Встановлюється, що аудитором може бути визнана фізична особа, яка має вищу освіту, підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення відповідних іспитів, пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності. Визначається порядок атестації аудиторів, яку проводить відповідна комісія.

Визначається особливий порядок перевірки підприємств, які становлять суспільний інтерес. Забороняється надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, якщо загальна сума винагороди, отримана від цього підприємства, щорічно перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності впродовж п’яти років поспіль.

Нагадаємо, 16 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про аудиторську діяльність.

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