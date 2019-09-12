Рада приняла за основу законопроект по разгрузке Большой палаты ВС

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1026 относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел направлен на внедрение ограничений случаев передачи судебных дел судом, рассматривающим дело в кассационном порядке, на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда при обжаловании судебных решений по основаниям нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

Задачей проекта является решение проблемы загруженности Большой Палаты Верховного Суда подобными делами, которые реально не требуют решения вопроса предметной или субъектной юрисдикции, недопущения злоупотребления участниками дела правом на обжалование судебных решений по основаниям нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции с целью передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда и обеспечения функционирования Большой Палаты Верховного Суда, как постоянно действующего коллегиального органа, который призван обеспечить единство судовой практики.

По мнению авторов, принятие законопроекта обеспечит эффективное функционирование Большой Палаты Верховного Суда, сделает невозможным злоупотребления участниками дела правом на обжалование судебных решений по основаниям нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции с целью передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, разгрузит Большую Палату Верховного Суда и будет способствовать обеспечению соблюдения разумных сроков рассмотрения дел.

При этом парламентарии также поддержали сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принудить судей к соблюдению законов можно еженедельным лишением нарушителей судейских мантий.

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