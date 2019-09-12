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Рада ухвалила за основу законопроект щодо розвантаження Великої палати ВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1026 щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ. Відповідне рішення підтримали 262 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ направлений на впровадження обмежень випадків передачі судових справ судом, який розглядає справу в касаційному порядку, на розгляд Великої Палати Верховного Суду при оскарженні судових рішень з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції.

Завданням проекту є вирішення проблеми завантаженості Великої Палати Верховного Суду подібними справами, які реально не потребують вирішення питання предметної чи суб’єктної юрисдикції, недопущення зловживання учасниками справи правом на оскарження судових рішень з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції з метою передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та забезпечення функціонування Великої Палати Верховного Суду, як постійно діючого колегіального органу, який покликаний забезпечити єдність судової практики.

На думку авторів, ухвалення законопроекту забезпечить ефективне функціонування Великої Палати Верховного Суду, унеможливить зловживання учасниками справи правом на оскарження судових рішень з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції з метою передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, розвантажить Велику Палату Верховного Суду та сприятиме забезпеченню дотримання розумних строків розгляду справ.

При цьому парламентарі також підтримали скорочення термінів підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що змусити суддів до дотримання законів можна щотижневим позбавленням порушників суддівських мантій.

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