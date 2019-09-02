Зеленський хоче позбавляти нечесних суддів мантій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Змусити суддів до дотримання законів можна щотижневим позбавленням порушників суддівських мантій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
“Лише рішучими заходами можна змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддів суддівських мантій негідних високого звання судді, причому очищення повинно стосуватись усіх. І в першу чергу, суддів вищих інстанцій”, — зазначив Зеленський.
За його словами, суди першої інстанції мають бути наповнені новими суддями. Так, понад 2000 вакансій повинні бути заповнені ще до Нового року. Це зробить нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка буде перезапущена найближчим часом відповідно до поданого головою держави законопроекту.
Нагадаємо, на думку Президента Володимира Зеленського, за попередні 5 років не вдалося створити справедливу судову систему тому, що уряд не мав важелів впливу на цю реформу.