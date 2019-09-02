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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 32813 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128162 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119423 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127604 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152458 просмотра

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Зеленский хочет лишать нечестных судей мантий

Зеленский хочет лишать нечестных судей мантий

Киев  •  УНН

 • 18127 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Заставить судей к соблюдению законов можно еженедельным лишением нарушителей судейских мантий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

“Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишения судей судейских мантий негодных высокого звания судьи, причем очистки должно касаться всех. И в первую очередь, судей высших инстанций”, — отметил Зеленский.

По его словам, суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Так, более 2000 вакансий должны быть заполнены еще до Нового года. Это сделает новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время в соответствии с поданным главой государства законопроекта.

Напомним, по мнению Президента Владимира Зеленского, за предыдущие 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему том, что правительство не рычагов влияния на эту реформу.

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