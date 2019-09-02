Зеленский хочет лишать нечестных судей мантий

“Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишения судей судейских мантий негодных высокого звания судьи, причем очистки должно касаться всех. И в первую очередь, судей высших инстанций”, — отметил Зеленский.

По его словам, суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Так, более 2000 вакансий должны быть заполнены еще до Нового года. Это сделает новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время в соответствии с поданным главой государства законопроекта.

Напомним, по мнению Президента Владимира Зеленского, за предыдущие 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему том, что правительство не рычагов влияния на эту реформу.