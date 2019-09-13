Рада приняла за основу законопроект об обнародовании депутатских запросов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Парламент принял за основу законопроект №1036-1 относительно обеспечения открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады, который предусматривает необходимость публикации на сайте ВРУ полного текста депутатских запросов. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутатов, передает УНН.
Проект закона имеет целью предотвращение торговли депутатскими запросами.
Как отметили народные депутаты, в прошлом созыве стоимость одного запроса составляла до 3 тысяч долларов.
Проект подготовлен с целью усовершенствования процедуры внесения народными депутатами Украины депутатских запросов, информирования на пленарном заседании Верховной Рады о количестве внесенных запросов, а также приведение в соответствие положений Конституции Украины и норм ЗУ "О предупреждении коррупции" и отдельных положений ЗУ "О статусе народного депутата Украины".
При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.
Напомним, как сообщал УНН ранее, 13 сентября в повестку дня ВР предлагается включить, в частности, законопроект об обличителях коррупции.