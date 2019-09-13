Рада ухвалила за основу законопроект про оприлюднення депутатських запитів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Парламент ухвалив за основу законопроект №1036-1 щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради, який передбачає необхідність оприлюднення на сайті ВРУ повного тексту депутатських запитів. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутатів, передає УНН.
Проект закону має на меті унеможливлення торгівлі депутатськими запитами.
Як зазначили народні депутати, у минулих скликаннях вартість одного запиту становила до 3 тисяч доларів.
Проект підготовлено з метою удосконалення процедури внесення народними депутатами України депутатських запитів, інформування на пленарному засіданні Верховної Ради про кількість внесених запитів, а також приведення у відповідність положень до Конституції України та норм ЗУ "Про запобігання корупції" окремих положень ЗУ "Про статус народного депутата України".
При цьому нардепи ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекти до другого читання.
Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроекту до порядку денного.
Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, 13 вересня до порядку денного ВР пропонується включити, зокрема, законопроект про викривачів корупції.