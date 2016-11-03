Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия

Согласно законопроекту, в состав Высшего совета правосудия входит 21 человек. Десять - выбирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух - назначает Президент Украины, двух - выбирает Верховная Рада, по два члена выбирают съезд адвокатов Украины, всеукраинская конференция прокуроров, съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Глава Верховного суда входит в состав ВСП по должности.

Напомним, эксперты ОБСЕ положительно оценили законопроект о Высшем совете правосудия.