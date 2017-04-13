Рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и правительством Израиля. Ратификацию соответствующего соглашения поддержал 271 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Соглашение предусматривает, что фильмы совместного производства получают льготы. Также в частности устанавливается доля обоих государств в фильмах совместного производства от 20% до 80%.
Как отмечается в пояснительной записке, ратификация соглашения будет способствовать двустороннему культурному сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Государством Израиль.
Напомним, Госкино заключило контракт на создание черной комедии "5 минут".