Рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов с Израилем

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65061 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108062 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165814 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121671 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119687 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105325 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157149 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов с Израилем

Рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов с Израилем

Киев  •  УНН

 • 10311 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и правительством Израиля. Ратификацию соответствующего соглашения поддержал 271 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Соглашение предусматривает, что фильмы совместного производства получают льготы. Также в частности устанавливается доля обоих государств в фильмах совместного производства от 20% до 80%.

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация соглашения будет способствовать двустороннему культурному сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Государством Израиль.

Напомним, Госкино заключило контракт на создание черной комедии "5 минут".

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