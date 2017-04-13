Рада ратифікувала угоду про спільне виробництво фільмів з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та урядом Ізраїлю. Ратифікацію відповідної угоди підтримав 271 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Угода передбачає, що фільми спільного виробництва отримують пільги. Також зокрема встановлюється частка обох держав у фільмах спільного виробництва від 20% до 80%.
Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація угоди сприятиме двосторонньому культурному співробітництву у сфері кінематографії між Україною та Державою Ізраїль.
Нагадаємо, Держкіно уклало контракт на створення чорної комедії “5 хвилин”.