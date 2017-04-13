Рада ратифікувала угоду про спільне виробництво фільмів з Ізраїлем

Угода передбачає, що фільми спільного виробництва отримують пільги. Також зокрема встановлюється частка обох держав у фільмах спільного виробництва від 20% до 80%.

Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація угоди сприятиме двосторонньому культурному співробітництву у сфері кінематографії між Україною та Державою Ізраїль.

Нагадаємо, Держкіно уклало контракт на створення чорної комедії “5 хвилин”.