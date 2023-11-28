Рада примет ключевые евроинтеграционные законопроекты до объявления решения о переговорах - Стефанчук
Верховная Рада имеет целью принять необходимое евроинтеграционное законодательство до объявления решения о начале переговоров о членстве.
"Ситуация с проездом автотранспорта улучшается": в ГСЧС сообщили, как справляются с последствиями снегопадов
После снегопада в Украине ослабляются ограничения на движение транспорта: только четыре дороги закрыты в Николаеве, еще меньше - в Кировограде и Одессе, благодаря усилиям коммунальных служб и Укравтодора по расчистке дорог.
Украина призвала Турцию присоединиться к разминированию территорий
Украина сейчас самая заминированная страна в мире - 174 тысячи квадратных километров территории имеют потенциальное загрязнение. Из них 14 тысяч - это водные акватории.
Кабмин перебросил 15 млн грн на медучреждения ГУД, в том числе и "Феофании"
Кабинет министров Украины перераспределил 15,7 млн грн расходов из бюджета для ГУД.
Зеленский подписал закон о Госбюджете-2024
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Государственный бюджет на 2024 год с доходами 1,768 триллиона гривен и расходами 3,35 триллиона гривен. Бюджет прогнозирует рост ВВП на 4,6% и инфляцию на уровне 9,7%.
На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в непогоду пытался убежать в Румынию через горы
Украинские пограничники спасли мужчину с потенциальным обморожением, которого поймали на незаконном пересечении границы с Румынией, а также продолжили поиски другого нарушителя.
Силы обороны уничтожают россиян на подступах к Авдеевскому коксохиму
Украинские войска успешно защищают Авдеевский коксохимический завод, отбивая российские атаки и нанося потери на подступах к нему. Британская разведка сообщает о небольших успехах россиян, достигнутых дорогой ценой.
"єВідновлення": более 66 тыс. украинцев подали заявления о поврежденном или разрушенном жилье
Шмыгаль сообщил, что в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье.
Авиакатастрофа в Броварах: пятерым подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы
Пятеро чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом за халатность, приведшую к авиакатастрофе, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Правительство приняло изменения относительно порядка предоставления гарантийных услуг покупателям техники и мобильных телефонов
Правительство Украины оцифровало гарантийное обслуживание бытовой техники и мобильных телефонов, уменьшив бумажный документооборот и сделав эксплуатационную документацию доступной онлайн. Соответствующее постановление было принято 28 ноября 2023 года.