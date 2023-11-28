Рада примет ключевые евроинтеграционные законопроекты до объявления решения о переговорах - Стефанчук

Верховная Рада планирует принять законопроекты, необходимые для вступления в ЕС, до момента объявления решения о начале переговоров о вступлении, сказал глава ВР Руслан Стефанчук во время пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

В последнем докладе, который был по Украине, был отмечен огромный прогресс Украины в части выполнения 7 рекомендаций. Украинский парламент принял все необходимые законодательные акты, и после доклада госпожи президента Европейской комиссии было отмечено, что необходимо обратить внимание на некоторые точечные вопросы, касающиеся деятельности НАБУ, вопросов, связанных с декларированием, и вопросов, связанных с нацменьшинствами - сказал Стефанчук.

Он добавил, что на прошлом заседании Верховной Рады было принято два из этих законов в первом чтении.

До момента принятия решения украинский парламент примет эти документы во втором чтении. До момента принятия этого решения Украина не даст никому поводов сомневаться в том, что мы соответствуем Копенгагенским критериям и заслуживаем начала переговоров о полноценном членстве в ЕС - отметил глава ВР.

Добавим

Законы, о которых упоминал Стефанчук, касаются увеличения штата НАБУ до 1000 человек и возможности для НАПК проверять имущество декларантов, приобретенное до государственной службы.

В конце ноября в ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств, документу, приближающему Украину к началу переговоров о членстве в ЕС, поэтому его планируют рассмотреть как можно скорее.

Напомним

8 ноября Европейская комиссия официально рекомендовала Совету ЕС начать процесс переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.