ВР усилила социальную защиту семей погибших участников АТО

Принятым законопроектом предлагается распространить на указанных лиц право на бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей и бесплатное первоочередное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

2) 50-процентную скидку на плату за пользование жильем (квартирная плата), пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

3) 50-процентную скидку стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

4) внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов - дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов.

При этом предполагается, что названные льготы будут предоставляться без учета среднемесячного совокупного дохода семьи.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого законопроекта позволит поддержать семьи лиц, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или выполнения других обязанностей военной службы.

Напомним, Рада разрешила иностранцам-участникам Евромайдана присваивать звание Героя Украины.