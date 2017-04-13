ВР посилила соціальний захист сімей загиблих учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада посилила соціальний захист членів сімей (померлих) осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби. Парламентарі 269 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Ухваленим законопроектом пропонується поширити на вказаних осіб право на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів і безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
2) 50-відсоткову знижку на плату за користування житлом (квартирна плата), користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;
3) 50-відсоткову знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
4) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
При цьому передбачається, що названі пільги будуть надаватися без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття цього законопроекту дасть змогу підтримати сім’ї осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби.