Рада поддержала преобразование ГП "ВостокГЗК" в АО - законопроект принят за основу
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект о преобразовании ГП "ВостокГЗК" в АО. Планируется присоединение комбината к НАЭК "Энергоатом".
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий преобразование Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") в акционерное общество, что позволит присоединить "ВостГОК" к НАЭК "Энергоатом". Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.
Детали
Правительственный законопроект №15122 "Об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат" поддержали за основу 246 депутатов.
Согласно документу, планируется преобразование Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства энергетики Украины.
Процедура создания общества предусматривает:
- принятие Минэнерго решения о преобразовании государственного предприятия в акционерное общество и создание комиссии по преобразованию, полномочия и порядок работы которой определяются положением, утвержденным министерством;
- разработку комиссией по преобразованию проекта плана преобразования и представление его на утверждение Минэнерго;
- утверждение министерством плана преобразования;
- выявление Минэнерго государственного имущества, не подлежащего
приватизации;
- принятие решения Минэнерго о проведении полной инвентаризации имущества государственного предприятия, создание инвентаризационной комиссии и утверждение ее состава;
- проведение независимой оценки имущества;
- принятие министерством решения об утверждении
акта оценки имущества с целью определения размера уставного капитала.
Законопроект также предусматривает установить, что до государственной регистрации акционерного общества, а также в течение трех лет после его создания, не возбуждаются производства по делам о банкротстве, а возбужденные производства подлежат прекращению.
Кроме того, документ предусматривает установить, что в течение четырех месяцев после преобразования "Восточного горно-обогатительного комбината" в акционерное общество, Кабинет министров должен обеспечить разработку и принятие плана мероприятий по его присоединению к акционерному обществу "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" " с определением этапов, сроков и ответственных органов за осуществление такого присоединения и обеспечить выполнение соответствующих мероприятий. Также стоит отметить, что Рада сегодня провалила голосование за законопроект №14332, который предусматривал бы установление моратория на взыскание налоговых долгов с "Восточного горно-обогатительного комбината", а также ГП "Добропольеуголь-добыча" и ГП "Львовуголь".
За указанный законопроект проголосовали 215 депутатов. Кроме того, не хватило голосов и для направления его на повторное первое чтение (213 голосов) и на возвращение на доработку субъекту права законодательной инициативы (218 голосов).
Дополнение
Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Расположено в городе Желтые Воды в Днепропетровской области.
Напомним
Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий продление на год моратория на банкротство, а также запрет на арест имущества государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", находящегося в Желтых Водах в Днепропетровской области.