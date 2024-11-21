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Рада одобрила законопроект о новых мерах безопасности в школах

Рада одобрила законопроект о новых мерах безопасности в школах

Киев  •  УНН

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11543 о безопасности в школах. Документ предусматривает обязательное ограждение территории, технические средства охраны и новые правила пребывания в учебных заведениях.

Верховная Рада в четверг, 21 ноября, поддержала в первом чтении проект закона "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования (№11543). Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка  и карточку документа. 

В первом чтении принято #11543 о безопасности в учреждениях общего среднего образования. За основу - 235

- написал Железняк.

Документ предусматривает внесение таких изменений:

  • Учредитель заведения общего среднего образования обязан обеспечить осуществление в заведении мероприятий по обеспечению безопасности, выполнение требований охраны труда, пожарной безопасности (сейчас существуют только требования по охране труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности).
  • Руководитель учреждения общего среднего образования обязан способствовать проведению профилактической деятельности среди соискателей образования с целью предотвращения совершения ими правонарушений.

Новая статья 41-1 Закона Украины "О полном общем среднем образовании":

  • С целью создания безопасной образовательной среды руководители учреждений общего среднего образования обязаны:
  • принимать меры для предотвращения и / или недопущения или прекращения причинения вреда участникам образовательного процесса;
  • определять правила пребывания лиц на территории и в помещениях учебного заведения;
  • обеспечивать ограждение территории заведения;
  • обустраивать заведение техническими средствами охраны, в частности системами срочного вызова полиции.

Дополнительно предусматривается:

  • определение соблюдения правил пребывания лиц на территории и в помещениях учебного заведения обязательным;
  • установление перечня запретов относительно пребывания на территории и в помещениях учебного заведения;
  • ограничения в отношении лиц, которые могут быть привлечены к охране учебных заведений.

Дополнение

Парламент также поддержал в первом чтении законопроект №10298 о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. Запрет касается госизменников, коллаборационистов и лиц, привлеченных к ответственности за домашнее насилие. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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