Рада одобрила законопроект о новых мерах безопасности в школах
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11543 о безопасности в школах. Документ предусматривает обязательное ограждение территории, технические средства охраны и новые правила пребывания в учебных заведениях.
Верховная Рада в четверг, 21 ноября, поддержала в первом чтении проект закона "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования (№11543). Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку документа.
В первом чтении принято #11543 о безопасности в учреждениях общего среднего образования. За основу - 235
Документ предусматривает внесение таких изменений:
- Учредитель заведения общего среднего образования обязан обеспечить осуществление в заведении мероприятий по обеспечению безопасности, выполнение требований охраны труда, пожарной безопасности (сейчас существуют только требования по охране труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности).
- Руководитель учреждения общего среднего образования обязан способствовать проведению профилактической деятельности среди соискателей образования с целью предотвращения совершения ими правонарушений.
Новая статья 41-1 Закона Украины "О полном общем среднем образовании":
- С целью создания безопасной образовательной среды руководители учреждений общего среднего образования обязаны:
- принимать меры для предотвращения и / или недопущения или прекращения причинения вреда участникам образовательного процесса;
- определять правила пребывания лиц на территории и в помещениях учебного заведения;
- обеспечивать ограждение территории заведения;
- обустраивать заведение техническими средствами охраны, в частности системами срочного вызова полиции.
Дополнительно предусматривается:
- определение соблюдения правил пребывания лиц на территории и в помещениях учебного заведения обязательным;
- установление перечня запретов относительно пребывания на территории и в помещениях учебного заведения;
- ограничения в отношении лиц, которые могут быть привлечены к охране учебных заведений.
Дополнение
Парламент также поддержал в первом чтении законопроект №10298 о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. Запрет касается госизменников, коллаборационистов и лиц, привлеченных к ответственности за домашнее насилие.