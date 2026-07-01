Рада обновила правила поддержки ВПЛ
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, который вводит новую базу данных для верификации потребностей ВПЛ и совершенствует механизмы обеспечения переселенцев временным жильем. Документ также гарантирует ВПЛ полный объем конституционных прав независимо от факта регистрации.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который вводит новую базу данных для верификации потребностей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и совершенствует механизмы обеспечения переселенцев временным жильем, а также закрепляет, что условия выплаты пенсий не могут содержать дополнительных или отличных от общего порядка требований, передает корреспондент УНН.
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За законопроект №12301 "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и другие законы Украины" проголосовали 307 народных депутатов.
Как рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, одно из ключевых положений законопроекта – гарантирование возможности всем ВПЛ пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от факта регистрации.
"Дополнительные требования могут устанавливаться только тогда, когда человек пользуется специальными льготами или дополнительными гарантиями, и только в объеме, необходимом для предотвращения злоупотреблений", - отметила Шуляк.
Документ также уточняет базовые понятия, в частности "покинутое место жительства", "адаптация", "интеграция", "реинтеграция" и "место временного проживания". Это позволяет рассматривать внутреннее перемещение не как одноразовое событие, а как процесс с разными этапами и разными потребностями человека на каждом из них.
Вместо справки о взятии на учет ВПЛ предусматривается формирование выписки из соответствующей базы данных, что должно уменьшить зависимость доступа к услугам от наличия бумажного документа и сделать систему более удобной для людей.
Важным изменением, подчеркнула Шуляк, является введение оценки потребностей ВПЛ. Именно она должна определять объем дополнительных гарантий и помощи, в частности финансовой помощи на проживание. Такой подход позволяет перейти от формального статуса к более адресной поддержке конкретного человека или семьи.
"Отдельный блок изменений касается жилищных прав ВПЛ. Документ предусматривает регулирование деятельности мест временного проживания, а также различные механизмы реализации права на жилье: льготные кредиты, приобретение права собственности, выкуп жилья, пользование или аренду жилья и другие инструменты", - добавила нардеп.
Напомним
Кабинет министров Украины принял решение, которое определяет механизм временного обеспечения ВПЛ жильем в сельской местности.