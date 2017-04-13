Рада не определилась со своими кандидатами в комиссию по ротации НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада отказалась определять своего представителя в комиссию по отбору кандидатов на должность членов Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Парламентарии провалили оба проекта постановлений, передает корреспондент УНН.
Одним из проектов постановлений предлагалось назначить до указанной комиссии Юрия Шульга, другой - Константина Запайщикова.
Ранее премьер-министр Володимр Гройсман заявлял о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует переформатирования.
Как сообщал УНН, по словам народного депутата Борислава Розенблатта, до 26 мая будет изменен состав Национальной комиссии регулирования энергетики.
Напомним, председатель НКРЭКУ Д.Вовк заявил, что его отставка уже утверждена.