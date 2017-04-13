Рада не визначилася зі своїми кандидатами до комісії з ротації НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада відмовилася визначати свого представника до комісії щодо відбору кандидатів на посаду членів Національної комісії з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Парламентарі провалили обидві проекти постанов, передає кореспондент УНН.
Одним з проектів постанов пропонувалося призначити до вказаної комісії Юрія Шульгу, іншою - Костянтина Запайщикова.
Раніше Прем’єр-міністр Володимр Гройсман заявляв про те, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, потребує переформатування.
Як повідомляв УНН, за словами народного депутата Борислава Розенблата, до 26 травня буде змінено склад Національної комісії регулювання енергетики.
Нагадаємо, голова НКРЕКП Д.Вовк заявив, що його відставка вже затверджена.