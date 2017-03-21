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Рада намерена установить мораторий на взыскание задолженности "Черноморнефтегаза"

Рада намерена установить мораторий на взыскание задолженности "Черноморнефтегаза"

Киев • УНН

 • 8267 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада намерена установить мораторий на взыскание задолженности "Черноморнефтегаза" до 1 января 2019 года. Парламентарии 236 голосами поддержали соответствующий законопроект в первом чтении, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается установить до 1 января 2019 года мораторий на взыскание задолженности с общества.

В течение действия моратория подлежат остановке исполнительные производства и мероприятия принудительного исполнения решений относительно предприятия, которые подлежат исполнению в порядке, установленном Законом Украины “Об исполнительном производстве”, а также предусмотренные законодательством меры по исполнению решений, которые осуществляются органами доходов и сборов, банками и другими финансовыми учреждениями. Также подлежат снятию наложенные ранее аресты на движимое имущество общества. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины “Об исполнительном производстве”.

Действие закона предлагается распространить на исполнительные производства, открытые до вступления в силу с целью их остановки и разблокирования работы общества.

Также проектом предлагается установить, что специальные разрешения на пользование недрами, предоставленные обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории, срок действия которых закончился в период временной оккупации, считаются такими, что продлили срок действия на период временной оккупации.

Как сообщал УНН, Рада приняла закон о стимулировании производства теплоэнергии из альтернативных источников.

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