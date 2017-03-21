Рада намерена установить мораторий на взыскание задолженности "Черноморнефтегаза"

Законопроектом предлагается установить до 1 января 2019 года мораторий на взыскание задолженности с общества.

В течение действия моратория подлежат остановке исполнительные производства и мероприятия принудительного исполнения решений относительно предприятия, которые подлежат исполнению в порядке, установленном Законом Украины “Об исполнительном производстве”, а также предусмотренные законодательством меры по исполнению решений, которые осуществляются органами доходов и сборов, банками и другими финансовыми учреждениями. Также подлежат снятию наложенные ранее аресты на движимое имущество общества. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины “Об исполнительном производстве”.

Действие закона предлагается распространить на исполнительные производства, открытые до вступления в силу с целью их остановки и разблокирования работы общества.

Также проектом предлагается установить, что специальные разрешения на пользование недрами, предоставленные обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории, срок действия которых закончился в период временной оккупации, считаются такими, что продлили срок действия на период временной оккупации.

Как сообщал УНН, Рада приняла закон о стимулировании производства теплоэнергии из альтернативных источников.