Рада має намір встановити мораторій на стягнення заборгованості “Чорноморнафтогазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада має намір встановити мораторій на стягнення заборгованості “Чорноморнафтогазу” до 1 січня 2019 року. Парламентарі 236 голосами підтримали відповідний законопроект у першому читанні, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується встановити до 1 січня 2019 року мораторій на стягнення заборгованості з товариства.
Протягом дії мораторію підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень стосовно підприємства, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”, а також передбачені законодавством заходи по виконанню рішень, які здійснюються органами доходів і зборів, банками та іншими фінансовими установами. Також підлягають зняттю накладені раніше арешти на рухоме майно товариства. У зв’язку з цим пропонується внести відповідні зміни до Закону України “Про виконавче провадження”.
Дію закону запропоновано розповсюдити на виконавчі провадження, відкриті до набрання ним чинності з метою їх зупинення та розблокування роботи товариства.
Також проектом пропонується встановити, що спеціальні дозволи на користування надрами, надані товариству на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, строк дії яких закінчився в період тимчасової окупації, вважаються такими, що продовжили строк своєї дії на період тимчасової окупації.
Як повідомляв УНН, Рада прийняла закон про стимулювання виробництва теплоенергії з альтернативних джерел.