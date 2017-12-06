Рада разрешила сажать на два года за домашнее насилие

Законом устанавливается, что "домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении настоящего или бывшего супруга или другого лица, с которой виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройств здоровья, потери работоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшения качества жизни потерпевшего, - наказываются общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет".

Также предполагается, что в интересах потерпевшего от домашнего насилия, наряду с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или увольнением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, от уголовной ответственности или наказания, суд может применить к лицу, совершившему домашнее насилие, одну или несколько ограничительных мер, согласно которому на осужденного могут быть возложены следующие обязанности: запрет находиться в месте совместного проживания с лицом, пострадавшем от домашнего насилия; ограничение общения с ребенком в случае, когда домашнее насилие совершено по отношению к ребенку или в ее присутствии; запрет приближаться на определенное расстояние к месту, где лицо, пострадавшее от домашнего насилия, может постоянно или временно проживать, временно или систематически находиться в связи с работой, учебой, лечением или по другим причинам.

Как сообщал УНН, ежегодно в Украине более 150 тыс. женщин страдают от насилия.