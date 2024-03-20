Работник школы погиб в результате вражеского авиаудара в Сумской области - прокуратура

В результате вражеского авиаудара по Великописаревской громаде в Сумской области 19 марта погиб работник школы, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 19 марта около 15:00 враг нанес массированный авиационный удар по гражданской инфраструктуре Великописаревской территориальной громады Ахтырского района в Сумской области.

"В результате атаки врага погиб 74-летний кочегар школы", - сообщили в прокуратуре.

Как указано, повреждено здание учебного заведения и частные дома местных жителей.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

19 марта в Сумской ОВА сообщали, что 1 человек погиб от авиаудара КАБ в Великописаревской общине.