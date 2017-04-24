Р.Тиллерсон подтвердил, что санкции США против РФ будут сохранены до возвращения Крыма

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30785 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97590 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150171 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114009 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114916 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111585 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103594 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106853 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103396 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152038 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Р.Тиллерсон подтвердил, что санкции США против РФ будут сохранены до возвращения Крыма

Р.Тиллерсон подтвердил, что санкции США против РФ будут сохранены до возвращения Крыма

Киев  •  УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. США будут сохранять санкции против России до полного выполнения ею минских договоренностей и возвращения Украине контроля над Крымским полуостровом. Об этом во время телефонного разговора сообщил Президенту Украины Петру Порошенко государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

"Секретарь Р.Тиллерсон подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украины и полностью не выполнит свои обязательства по минским договоренностям", - говорится в сообщении .

Как сообщал УНН, во время разговора с Р.Тиллерсон П.Порошенко выразил сожаление по поводу гибели американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Лидеры согласились с тем, что СММ ОБСЕ играет чрезвычайно важную роль в контроле за выполнением минских соглашений направленных на становление мира на востоке Украины, и этот трагический инцидент ясно указывает на необходимость прекращения боевых действий с обеих сторон, особенно сепаратистских сил под руководством РФ.

Украинские Национальные Новости

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