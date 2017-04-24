Р.Тиллерсон подтвердил, что санкции США против РФ будут сохранены до возвращения Крыма

"Секретарь Р.Тиллерсон подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украины и полностью не выполнит свои обязательства по минским договоренностям", - говорится в сообщении .

Как сообщал УНН, во время разговора с Р.Тиллерсон П.Порошенко выразил сожаление по поводу гибели американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Лидеры согласились с тем, что СММ ОБСЕ играет чрезвычайно важную роль в контроле за выполнением минских соглашений направленных на становление мира на востоке Украины, и этот трагический инцидент ясно указывает на необходимость прекращения боевых действий с обеих сторон, особенно сепаратистских сил под руководством РФ.