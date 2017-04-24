Р.Тиллерсон подтвердил, что санкции США против РФ будут сохранены до возвращения Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. США будут сохранять санкции против России до полного выполнения ею минских договоренностей и возвращения Украине контроля над Крымским полуостровом. Об этом во время телефонного разговора сообщил Президенту Украины Петру Порошенко государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента США.
"Секретарь Р.Тиллерсон подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украины и полностью не выполнит свои обязательства по минским договоренностям", - говорится в сообщении .
Как сообщал УНН, во время разговора с Р.Тиллерсон П.Порошенко выразил сожаление по поводу гибели американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Лидеры согласились с тем, что СММ ОБСЕ играет чрезвычайно важную роль в контроле за выполнением минских соглашений направленных на становление мира на востоке Украины, и этот трагический инцидент ясно указывает на необходимость прекращения боевых действий с обеих сторон, особенно сепаратистских сил под руководством РФ.