Р.Тіллерсон підтвердив, що санкції США проти РФ будуть збережені до повернення Криму

“Секретар Р.Тіллерсон підтвердив тверду прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України і підтвердив, що санкції діятимуть доти, доки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом Україні та повністю не виконає свої обов’язки згідно з мінськими домовленостями”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, під час розмови з Р.Тіллерсоном П.Порошенко висловив співчуття з приводу загибелі американського представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Лідери погодились із тим, що СММ ОБСЄ грає надзвичайно важливу роль у контролі за виконанням мінських угод направлених на становлення миру на сході України, і що цей трагічний інцидент ясно вказує на необхідність припинення бойових дій з обох сторін, особливо сепаратистських сил під керівництвом РФ.