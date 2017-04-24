Р.Тіллерсон підтвердив, що санкції США проти РФ будуть збережені до повернення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. США зберігатимуть санкції проти Росії до повного виконання нею мінських домовленостей та повернення Україні контролю над Кримським півостровом. Про це під час телефонної розмови повідомив Президенту України Петру Порошенко державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає УНН з посиланням на сайт Держдепартаменту США.
“Секретар Р.Тіллерсон підтвердив тверду прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України і підтвердив, що санкції діятимуть доти, доки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом Україні та повністю не виконає свої обов’язки згідно з мінськими домовленостями”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, під час розмови з Р.Тіллерсоном П.Порошенко висловив співчуття з приводу загибелі американського представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Лідери погодились із тим, що СММ ОБСЄ грає надзвичайно важливу роль у контролі за виконанням мінських угод направлених на становлення миру на сході України, і що цей трагічний інцидент ясно вказує на необхідність припинення бойових дій з обох сторін, особливо сепаратистських сил під керівництвом РФ.