Пьесу Шекспира в украинизированном стиле покажут в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. 6 и 7 декабря Львовский академический театр имени Леся Курбаса презентует в Киеве спектакль "Зимняя сказка" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Сообщается, что режиссером спектакля стал Евгений Худзик. Он одержал победу в конкурсе "Неизвестный Шекспир" от Британского Совета в Украине, предложив лучшую версию постановки пьесы Уильяма Шекспира, которая не была инсценированная раньше.
Е.Худзик адаптировал текст классика и перенес действие из Англии в Украину, в эпоху Киевской Руси.
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Дизайн "Зимней сказки" разработала сценограф из Китая Минґлу Вонг, финалистка престижной британской премии Linbury Prize. Она создала костюмы для украинских актеров, а также декорации.
Указано, что показ состоится в Молодом театре в рамках кампании #ShakespeareLives по случаю 400-й годовщины смерти Шекспира.