П’єсу В.Шекспіра в українізованому стилі покажуть у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. 6 та 7 грудня Львівський академічний театр імені Леся Курбаса презентує в Києві виставу “Зимова казка” за однойменною п’єсою Вільяма Шекспіра, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Повідомляється, що режисером спектаклю став Євген Худзик. Він здобув перемогу в конкурсі “Невідомий Шекспір” від Британської Ради в Україні, запропонувавши кращу версію постановки п’єси Вільяма Шекспіра, яка не була інсценізована раніше.
Є.Худзик адаптував текст класика і переніс події з Англії до України, в епоху Київської Русі.
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Дизайн “Зимової казки” розробила сценограф з Китаю Мінґлу Вонґ, фіналістка престижної британської премії Linbury Prize. Вона створила костюми для українських акторів, а також декорації.
Зазначено, що показ відбудеться у Молодому театрі в рамках кампанії #ShakespeareLives із нагоди 400-ї річниці смерті В.Шекспіра.