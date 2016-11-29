Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако пятеро военнослужащих получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.