П’ятьох українських військових поранено в зоні АТО за добу

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 5 військовослужбовців отримали поранення", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу, з 28 на 29 листопада, у зоні АТО зафіксовано 38 ворожих обстрілів.