П’ятьох українських військових поранено в зоні АТО за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, проте п’ятеро військовослужбовців отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 5 військовослужбовців отримали поранення", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 28 на 29 листопада, у зоні АТО зафіксовано 38 ворожих обстрілів.