Пять раненых и травмированных бойцов АТО доставили в Днепр - врач
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 31 января. УНН. В Днепр доставили пять раненых и травмированных бойцов АТО. Об этом корреспонденту УНН сообщил главный врач ОКБ имени Мечникова Сергей Рыженко.
По словам медика, трое бойцов ранены, их состояние - тяжелое, еще двое - травмированы.
"Все находятся в реанимации. Двух пострадавших готовят к операции. У первого - снайперское ранения в грудь, у второго - ранение живота, грудной клетки, разорвана рука", - сообщил С.Рыженко.
Врач также сообщил, что среди пострадавших двое из Авдеевки, двое из Светлодарской дуги, а один - из Попасной.
Напомним, с начала суток в зоне проведения АТО двое украинских военных ранены и еще двое травмированы.