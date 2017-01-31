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Пять раненых и травмированных бойцов АТО доставили в Днепр - врач

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 31 января. УНН. В Днепр доставили пять раненых и травмированных бойцов АТО. Об этом корреспонденту УНН сообщил главный врач ОКБ имени Мечникова Сергей Рыженко.

По словам медика, трое бойцов ранены, их состояние - тяжелое, еще двое - травмированы.

"Все находятся в реанимации. Двух пострадавших готовят к операции. У первого - снайперское ранения в грудь, у второго - ранение живота, грудной клетки, разорвана рука", - сообщил С.Рыженко.

Врач также сообщил, что среди пострадавших двое из Авдеевки, двое из Светлодарской дуги, а один - из Попасной.

Напомним, с начала суток в зоне проведения АТО двое украинских военных ранены и еще двое травмированы.

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